في إطار حرصه على مكافأة عملائه وتحقيق أحلامهم، يتواجد بنك الخليج في مجمع الأفنيوز، خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر الجاري، ضمن حملته المتواصلة بالتعاون مع فيزا العالمية، للترويج لبطاقتي فيزا FIFA كأس العالم «إنفنيت» و«سيغنتشر» الائتمانية، اللتين تم إطلاقهما بمناسبة تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022.



ويمنح بنك الخليج 15 عميلا، من حاملي بطاقات فيزا الائتمانية وبطاقتي فيزا FIFA كأس العالم «إنفنيت» و«سيغنتشر» الائتمانية، فرصة الفوز بباقات لحضور الحدث الكروي الأكبر عالميا، والتي تشمل مرافق مع كل فائز، ما يرفع عدد المحظوظين بحضور المباريات إلى 30 شخصا. وتتضمن شروط المشاركة في السحب، إنفاق 150 دينارا كحد أدنى، خلال فترة الحملة، باستخدام بطاقة فيزا الائتمانية، على أن تحتسب فرص الفوز كالتالي:



بطاقة فيزا الائتمانية: فرصة واحدة في السحب لكل 10 دنانير تنفقها داخل الكويت و3 فرص في السحب لكل 10 دنانير تنفقها خارج الكويت.

بطاقة فيزا FIFA الائتمانية: فرصتين في السحب لكل 10 دنانير تنفقها داخل الكويت. و6 فرص في السحب لكل 10 دنانير تنفقها خارج الكويت.



وتشتمل كل باقة يفوز بها العميل على: تذكرة طيران ذهابا وإيابا على الدرجة السياحية لشخصين من الكويت إلى قطر مع إقامة فندقية لمدة 3 أو 4 أيام (حسب الباقة)، إلى جانب الإفطار وتذكرتين لإحدى مباريات البطولة وهدية من «فيزا» بقيمة 400 دولار لكل باقة، فضلا عن المواصلات وخدمة فيزا كونسيرج في الفندق.



من جانبها، قالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق، نجلاء العيسى: «كعادته دائما وتفعيلا لشعاره «معاكم دوم» يحرص بنك الخليج على مشاركة عملائه كل مناسباتهم واهتماماتهم، التي تضفي عليهم أجواء البهجة والسعادة، إلى جانب توفير أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي تطلعاتهم ومتطلباتهم.