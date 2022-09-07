استقبلت شركة صناعات الغانم (إحدى شركات مجموعة قتيبة يوسف أحمد الغانم) مجموعة من طلاب وطالبات مبادرة «الكويت تبرمج»، وهي مبادرة تعليمية تدعمها شركة صناعات الغانم، تهدف لتعليم مئات طلاب وطالبات المرحلة الثانوية مبادئ لغة البرمجة.



تخلل هذه الزيارة حلقة نقاشية بمشاركة كل من مدير عام التجارة الإلكترونية في مجموعة صناعات الغانم سليم حماد، ومدير أول التجارة الإلكترونية أحمد شحرور، وحضور الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية CODED أحمد معرفي تجاذبوا من خلالها أطراف الحديث مع الطلاب والطالبات حول أهم المسارات التعليمية التي تعتمد على مهارات البرمجة.



كما تطرق المتحدثون إلى عدة مواضيع حول كيفية الاستفادة من هذه المهارات في مسيرتهم الوظيفية، لاسيما مع التزايد المستمر في الاعتماد على البرمجة في خلق مختلف الفرص الوظيفية. كما قام الطلبة بالتحدث عن مسارات لغة البرمجة التي اختاروها.



وشارك الطلبة بأفكارهم حول المشاريع التي يعملون عليها ضمن المسارات التي اختاروها، حيث تتيح المبادرة للمشاركين اختيار واحد من أربع مسارات وهي تطوير تطبيقات الآيفون، وتطبيقات الأندرويد، وتصميم المواقع، وبناء الألعاب.



هذا، وقد أعلنت شركة صناعات الغانم في وقت سابق هذا العام عن رعايتها لمبادرة «الكويت تبرمج»، المبادرة التي أطلقتها أكاديمية CODED، أول أكاديمية برمجة في الشرق الأوسط، والتي تتيح الفرصة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية في الكويت تعلم وممارسة مهارات البرمجة.



وتأتي رعاية صناعات الغانم لهذه المبادرة تأكيدا لإيمانها الراسخ بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في المساهمة بتطوير مهارات الشباب وتمكينهم، لاسيما من خلال تعلم أساسيات البرمجة والتي تعتبر ركيزة أساسية لمستقبل العديد من المجالات الوظيفية، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والعوالم الافتراضية، وغيرها من القطاعات الحديثة التي تغير ملامح سوق العمل.