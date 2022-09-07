نظمت لجنة الابتكار بشركة البترول الوطنية الكويتية فعالية «الهاكاثون الأول» وذلك ضمن أنشطة الملتقى الثاني للاتحاد الخليجي للتكرير، الذي استضافته مملكة البحرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر، بمشاركة كويتية ضمت ايضا ممثلين عن مؤسسة البترول الكويتية، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، إضافة إلى ممثلين عن شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة نفط البحرين «بابكو».



وشارك في الهاكاثون، الذي حضره الرئيس التنفيذي للبترول الوطنية وليد البدر، أكثر من 50 موظفا يمثلون الشركات النفطية الخليجية المذكورة، إضافة إلى موظفين من شركات إقليمية وعالمية تعمل في قطاع النفط والغاز، جرى توزيعهم على تسعة فرق، وتوجيههم وتعريفهم ببرنامج الفعالية كاملا.



وأدار حلقات الفعالية التي جاءت بطلب من الاتحاد الخليجي للتكرير، مهندسو فريق هاكاثون «البترول الوطنية» وهم بدر الحربي، وشيماء أمين، وألطاف السنافي.



وقدم رئيس اللجنة الفنية للتحول الرقمي في الاتحاد ورئيس لجنة الابتكار في «البترول الوطنية» م.بسام الشمري عرضا تحفيزيا عن الابتكار، أكد فيه أهمية تنظيم مثل هذه الأنشطة في اكتشاف المواهب، ومشاركة المعلومات، وتبادل الخبرات، وزيادة التقارب بين موظفي الشركات الخليجية، لافتا إلى وجود فوائد أخرى عديدة، من خلال تحقيق أهداف هذا الهاكاثون والتعامل مع التحديات التي يواجهها للوصول إلى حلول إبداعية.