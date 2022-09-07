بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى ليز تراس رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تكليفها من قبل صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحبة الجلالة، معربا سموه عن صادق تمنياته لها بدوام التوفيق والسداد لتحقيق متطلبات مهام منصبها الرفيع والإسهام بالمسيرة الطموحة والعريقة للمملكة المتحدة الصديقة،



مشيدا سموه بعمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، ومؤكدا على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في جمهورية أفغانستان الإسلامية وأودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة آخرين، راجيا سموه للمصابين الشفاء العاجل. مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي ترفضه كل الشرائع والقيم الإنسانية.