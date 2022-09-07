بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى ليز تراس رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تكليفها من قبل صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتوليها رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحبة الجلالة.



من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في جمهورية أفغانستان الإسلامية.