مبارك التنيب



أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط مخالفين ومستهترين في حملة نفذها قطاع الامن العام تحت اشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبدالله الرجيب في مناطق المهبولة والجليب والضجيج واسواق القرين.



وذكر بيان عن وزارة الداخلية ان الحملة من أجل فرض القبضة الأمنية وهيبة القانون وبسط مظلة الأمن والاستقرار على مختلف مناطق البلاد، مشيرة الى ضبط العديد من المخالفين لقانون الإقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا ومخالفين للآداب العامة.



من جهة اخرى، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط 20 شخصا مخالفا لقانون الإقامة والعمل من خلال الحملات المستمرة على محافظتي الفروانية ومبارك الكبير.



على صعيد آخر، ضبط رجال من حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص 7 نساء من مختلف الجنسيات لقيامهن بأعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، حيث تمت احالتهن لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقهن.

كما تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط شخص يقوم بممارسة نشاط دون ترخيص في منزله الخاص (صالون نسائي متكامل)، حيث يقوم بأعمال التجميل للنساء بنفسه.