عبدالله قنيص



قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد امس بتفقد جهوزية واستعدادات قوة الإطفاء العام لموسم الأمطار القادم في مركز الاسناد بمنطقة الري بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد وعدد من قيادات القوة.



واستهل الوزير الجولة بالاطلاع على مضخات سحب المياة بأنواعها الهيدروليكية المتطورة والأحدث بالعالم، اضافة الى المضخات الكهربائية والميكانيكية بحميع احجامها والتي تقدر كمية سحب المياه من خلالها ما يقارب 550 الف ليتر بالدقيقة، واطلع كذلك على باقي آليات ومعدات مركز الاسناد التي تتعامل مباشرة في عمليات الانقاذ وسحب المياه وفتح الطرق.



كما اطلع الخالد على خطط القوة المعدة لتنفيذ عمليات انقاذ الأشخاص المحتجزين والممتلكات جراء السيول والأمطار، مع تفعيل دور غرفة قيادة الحوادث الكبرى المزودة بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية لمتابعة سير حركة التعامل مع البلاغات وتوجيه الفرق للخروج من الحوادث بأقل الأضرار الممكنة مع معالجة اي تداعيات مصاحبة لحالة عدم استقرار الجو بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية وفقا لاختصاص كل جهة.



كما قام الخالد بزيارة ورشة الإطفاء التي يتم فيها اصلاح الآليات واطلع على التطور الذي وصلت اليه في عملية اصلاح وصيانة آليات ومعدات الإطفاء وتصنيع بعض المعدات الضرورية التي يستخدمها رجال الإطفاء.