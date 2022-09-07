محمد الجلاهمة



أسفر التنسيق والتعاون المشترك بين الادارة العامة لمكافحة المخدرات والادارة العامة للجمارك عن ضبط شخصين (رجل وامرأة) تقدما لتسلم طرد بريدي قادم من احدى الدول الى البلاد عن طريق الشحن الجوي، ووصف بأنه عبارة عن شاي اخضر واتضح انه يحتوي على نحو 27 كيلو من مادة الكيميكال.



من جهة أخرى، أسفرت حملة نفذت فجرا داخل عنابر في السجن المركزي عن ضبط 6 هواتف نقالة و5 سماعات سلك و6 شواحن هاتف و10 ضبطيات مخدرات وفلاش ميموري و4 شرائح اتصال.



من جهة اخرى أحال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة العقيد محمد قبازرد الى النيابة العامة يوم امس 3 اشخاص «بدون ومواطن وايراني» بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأرفق في ملف الإحالة المضبوطات، وكانت عبارة عن 4 كيلو و250 غراما من مخدر الشبو وعدد 2 ميزان حساس.