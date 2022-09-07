أعلنت وزارة الداخلية عن بدء اختبارات القدرات للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط وضباط الاختصاص.



وقال مساعد مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للشؤون الأكاديمية العميد علي جاسم الوهيب إن عدد الطلاب المتقدمين يوميا للاختبارات 1304 طلاب يتم إجراء الاختبارات لهم على أربع فترات يوميا.



وأوضح العميد الوهيب أن اختبار القدرات يضم اختبارا في اللغة العربية والانجليزية، بالإضافة الى اختبار الثقافة العامة والاختبارات النفسية، مؤكدا أن الاختبارات تتم حسب الاشتراطات والمعايير والإجراءات المنصوص عليها، وكذلك اللوائح المنظمة لهذا الأمر وبشفافية تامة وفق نظام إلكتروني يتم التصحيح من خلاله بشكل تلقائي لمنع أي تدخل أو استثناءات.