سعود عبدالعزيز



تمكن رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في مباحث تيماء من ضبط شخص من غير محددي الجنسية مطلوب لـ 19 قضية حملت جميعها عنوان نصب واحتيال وأحكام مدتها نحو 15 عاما صدرت غيابيا في 13 قضية، وضبط المتهم بعد مقاومة عنيفة ومطاردة في منطقة القيروان.



وقال مصدر امني إن معلومات وردت عن تواجد «البدون» والمعتاد على النصب والاحتيال بإيهام زبائن ببيع شاليهات متنقلة، ومن ثم ارسال روابط بالدفع والهرب متواجدا لدى احد أقاربه، ليتم ضبطه بعد محاولة فاشلة منه بالهرب جريا على الأقدام.



وذكر المصدر أن القضايا المطلوب على ذمتها 19 قضية حملت جميعها عنوانا مشتركا وهو النصب والاحتيال، وسجلت في مخافر مختلفة، أما الأحكام فهي الحبس 3 سنوات و3 غيرها على ذمة قضايا اخرى وعامان و3 أعوام في ثلاث قضايا متنوعة أخرى و3 أشهر و4 أحكام بالسجن 6 أشهر وحكم بالحبس لشهر واحد.