تستعد الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار لإطلاق الموسم الرابع من نادي «المخترع الصغير»، والمخصص للأطفال من 9 إلى 12 سنة والمقرر يوم 17 سبتمبر الجاري، داعية أولياء الأمور إلى الإسراع بتسجيل أبنائهم للاستفادة من الورش والمسابقات والبرامج العلمية والذهنية التي يتضمنها الموسم الحالي.



وأكدت أمين صندوق الجمعية شيخة القطان أنها مستمرة في رسالتها الهادفة إلى تطوير واحتضان الطفل من الناحية الإبداعية والابتكارية لاكتشاف مواهبهم وتنميتها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح، إيمانا من الجمعية بقدرة الطفل الكويتي على دخول مجال الاختراع والابتكار.



واستعرضت القطان ما يتضمنه برنامج الموسوم الرابع من أنشطة وورش وفعاليات تناسب الأطفال وتقدم لهم بطريقة علمية مشوقة وممتعة أشرف عليها ومختصون ومدربون، مشيرة إلى أن هناك 4 محطات رئيسية للابتكار سيتضمنها البرنامج، وهي «خطوات مشروعك» وتقدمها هبة العصفور، «اصنع مشروعك» وتقدمها خلود القطان، «ابتكر تصميمك» وتقدمها منى الفجي و«صور مشروعك» تقدمها سلوى العوضي.