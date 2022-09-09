القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قناة السويس حققت إيرادات كبيرة رغم الركود الذي يشهده العالم وجائحة كورونا، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة لقناة السويس يتم تمويلها من إيرادات هيئة قناة السويس.

وشدد الرئيس السيسي، خلال احتفالية افتتاح القرية الأولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة امس، على أن مصر نجحت في تحقيق مسيرة التنمية بدعم من الأشقاء في الخليج حيث تم ضخ عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن دعم الأشقاء في الخليج ساعد مصر على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات.



وأشاد الرئيس السيسي بموقف دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت، ودعمها الكبير لمصر سواء بشكل مالي ومشتقات نفطية وغاز وبوتاجاز من البحر المتوسط والأحمر إلى الموانئ المصرية لأكثر من 18 شهرا، بدون مقابل.

وقال الرئيس السيسي: «نتحدث عن عشرات المليارات من الدولارات، ليس الجنيهات التي نحتاجها، فهل تعلمون أننا شهريا نحتاج 1300 مليون دولار يقوم الأشقاء في دول الخليج بدفعها، للحصول على البترول والغاز، وبرامج أخرى لباقي السلع وللمبادرات التي تخفف من الأزمة على الناس في مصر».