القاهرة - هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمجلس والجهات الحكومية المرتبطة معها إلكترونيا، في التعامل الفوري مع ما يتم تلقيه ورصده من شكاوى وطلبات للمواطنين، وذلك بما يحقق التواصل الفعال بين المواطنين والحكومة، سعيا نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الشكاوى والاستغاثات، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.

جاء ذلك خلال متابعة مدبولي، جهود المنظومة التابعة لمجلس الوزراء، في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر أغسطس الماضي.