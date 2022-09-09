القاهرة - ناهد إمام



أكد د.حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أحد المواطنين المصريين الذين يحملون إقامة بدولة أوروبية، والمصاب بجدري القرود حالته مستقرة وتم عزله في أحد المستشفيات، واتباع البروتوكول العلاجي المتعارف عليه والمعتمد من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنه بمجرد ما ظهرت أول حالة في مصر تم الإعلان عنها بوضوح وشفافية.



وقال د.عبدالغفار، خلال اتصال تلفزيوني إنه تم اكتشاف إصابة الحالة بجدري القرود، عبر الترصد وهناك إجراءات وقائية للملاصقين للمريض أو المتعاملين معه.



وعن إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية بعد ظهور أول حالة جدري القرود، أكد د.عبدالغفار أنه لا يوجد أي داع لذلك لاسيما أن الترصد قوي للغاية وهو ما أظهره اكتشاف الحالة الأولي والوحيدة.



وأشار إلى أن المصاب بجدري القرود يعدي مصابا واحدا حال الاختلاط به بشكل مباشر، أما في حالة فيروس كورونا المصاب يعدي 12 حالة، مشيرا إلى أن جدري القرود ينتقل بالاختلاط اللصيق، ولابد من الملامسة، وبعد ذلك يصبح معديا بعد مرحلة ظهور البثور والطفح الجلدي.