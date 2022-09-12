علاء مجيد



استمر المستثمرون الكويتيون في ضخ المزيد من استثماراتهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام الحالي، حيث بلغ صافي قيمة تداولات المستثمرين الكويتيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالشراء خلال أغسطس الماضي نحو 20.73 مليون درهم (ما يعادل 1.74 مليون دينار)، وذلك من خلال عمليات شراء بلغت 49.12 مليون درهم (ما يعادل 4.13 ملايين دينار) وعمليات بيع بلغت قيمتها 28.38 مليون درهم (ما يعادل 2.39 مليون دينار).



وخلال الثمانية أشهر الماضية منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي، جاءت مشتريات الكويتيين للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 420.17 مليون درهم (ما يعادل 35.35 مليون دينار)، وعمليات البيع بقيمة 475.69 مليون درهم (ما يعادل 40.02 مليون دينار)، لتكون صافي التعاملات البيعية منذ بداية العام 55.19 مليون درهم (ما يعادل 4.64 ملايين دينار).



وجاءت هذه المشتريات متماشية مع أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي حقق مكاسب شهرية، حيث ارتفع بنسبة 2.33% خلال شهر أغسطس ليسجل مستوى 9873 نقطة مقابل 9648 نقطة بنهاية شهر يوليو 2022.



كما حققت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحا بقيمة 71 مليار درهم لتسجل القيمة السوقية لأسهم أبوظبي قيمة 2.009 تريليون درهم بنهاية أغسطس من عام 2022 مقابل قيمة قدرها 1.938 تريليون درهم بنهاية شهر يوليو الماضي.



وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة ابوظبي خلال شهر أغسطس الماضي تقدر بنحو 391.93 مليون درهم (ما يعادل 32.95 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 282.10 مليون درهم (ما يعادل 23.73 مليون دينار) لتبلغ صافي تعاملاتهم البيعية خلال الشهر بقيمة 109.83 ملايين درهم (ما يعادل 9.24 ملايين دينار).



وخلال الثمانية أشهر الماضية ومنذ بداية العام، نجد أن الخليجيين حققوا صافي شراء بلغ 212.69 مليون درهم (ما يعادل 17.89 مليون دينار) من خلال عمليات شراء بلغت قيمتها 4.02 مليارات درهم (ما يعادل 340 مليون دينار) وعمليات بيع بلغت قيمتها 3.81 مليارات درهم (مـــا يعــادل 320 مليون دينــار).