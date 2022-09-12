محمود عيسى



ذكرت صحيفة ذا كيبل النيجيرية أن المجلس التنفيذي الاتحادي في نيجيريا وافق على توقيع اتفاقية خدمات جوية ثنائية بين الكويت ونيجيريا، وقد جاءت موافقة المجلس يوم الأربعاء الماضي في اجتماع ترأسه الرئيس محمد بخاري في أبوجا.

وقالت الصحيفة إن اتفاقية النقل الجوي بين بلدين تسمح لشركات الطيران في كلا البلدين بتشغيل رحلات تجارية، تغطي نقل الركاب والبضائع.

وفي هذا السياق، قال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكة في تصريح للصحافيين في نهاية اجتماع لجنة الانتخابات الفيدرالية، إن الاتفاقية ستفتح آفاق خدمات الطيران بين بلاده والكويت، مضيفا أن التوقيع جاء وفقا لبنود منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) حيث تم التوقيع بالأحرف الأولى على النص في وقت سابق وتمت الموافقة عليه من قبل وزارة العدل الفيدرالية.