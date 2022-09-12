شريف حمدي



تفوق أداء 7 صناديق أسهم محلية على أداء مؤشر السوق الأول منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس الماضي، إذ تخطت مكاسب هذه الصناديق أداء المؤشر الأبرز في سوق الأسهم الكويتي البالغة 12.5% بعد تراجعها مؤخرا جراء انخفاض مجمل أداء السوق بسبب التوسع في عمليات البيع.



وحافظت صناديق الاستثمار في الأسهم الكويتية سواء التقليدية أو الإسلامية على بقائها في دائرة المكاسب تماشيا مع مكاسب السوق المحققة منذ بداية العام وفي مقدمتها القيمة السوقية التي تقدر بـ 3.5 مليارات دينار، وعلى اثر انخفاض أداء سوق الأسهم الشهر الماضي تراجع أداء غالبية الصناديق الكويتية بنسب تفاوتت بين 0.11% وحتى 0.84%.



وأظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء»، وفقا لتقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، إن 15 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية، سجلت مكاسب منذ بداية العام، إذ استمر تفوق الصناديق التقليدية على الإسلامية خلال أغسطس الماضي، وذلك بتصدر صندوق كامكو الاستثماري المدار من شركة كامكو انفست اداء الصناديق بشكل عام ليحل أولا بمكاسب 19.67%، تلاه في المرتبة الثانية صندوق الوسم المدار من قبل شركة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 16.47%، وحل ثالثا صندوق الساحل المدار من شركة الساحل للتنمية والاستثمار بنسبة 14.91%.



وجاء رابعا صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول المدار من شركة كامكو انفست بعدما حقق مكاسب بلغت 14.9% وهي ذات نسبة مكاسب صندوق فرصة المالي المدار من شركة المركز المالي، الذي جاء في نفس المرتبة، وحقق صندوق المركز للاستثمار والتطوير المدار من قبل المركز المالي 14.2%، فميا حقق الأهلي الكويتي المدار من قبل الأهلي كابيتال نحو 12.41%، فيما حقق الرائد للاستثمار المدار من قبل الكويتية للاستثمار 12.33%، كما حقق الوطنية الاستثماري المدار من قبل الاستثمارات الوطنية نحو 11.62% وحقق وفرة المدار من قبل وفرة للاستثمار الدولي نحو 8.09%، كما حقق الرؤية المدار من قبل الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ـ كميفك نحو 0.25%.



ولجهة مستوى أداء الصناديق الإسلامية، فتصدرها صندوق الدرة الإسلامي المدار من شركة كامكو انفست، بنسبة 11.95%، تلاه صندوق المركز الإسلامي المدار من شركة المركز المالي بنسبة 11.7%، ثم حل صندوق الكويت الاستثماري المدار من الكويتية للاستثمار مكاسب بنسبة 10.11%، وفي المرتبة التالية جاء صندوق كاب كورب المحلي المدار من شركة كاب كورب للاستثمار بنسبة 4.26%.



الصناديق الخليجية



ولجهة الصناديق التقليدية الخليجية، فقد تصدر صندوق الأهلي الخليجي المدار من قبل الأهلي كابيتال القائمة بـ 14.41% يليه مصارف الاستثماري المدار من قبل وفرة للاستثمار الدولي بـ 13.25%.



أما الصناديق الخليجية الإسلامية، فقد تصدرها بيتك كابيتال للأسهم الخليجية المدار من قبل بيتك كابيتال للاستثمار بنحو 15.3% يليه الدارج الاستثماري المدار من قبل الاستثمارات الوطنية بـ 9.3% ثم نور الإسلامي الخليجي المدار من قبل نور للاستثمار المالي بـ 7.73%، يليه صندوق الأسهم المحلية والخليجية المدار من قبل بوبيان كابيتال للاستثمار بـ 4.49%.



الصناديق العربية



وشهدت الصناديق العربية التقليدية تصدر صندوق ثروة الاستثماري الذي تديره ثروة للاستثمار بـ 19.81%، يليه المركز للعوائد الممتازة الذي يديره المركز المالي بـ 14.8% ثم الأثير للاتصالات المدار من قبل الكويتية للاستثمار بـ 12.04%.



ولجهة الصناديق العربية الإسلامية، تصدر صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية المدار من قبل الاستثمارات الوطنية بـ 13.33% يليه ثروة الإسلامي المدارة من قبل ثروة للاستثمار بـ 8.81%، ثم الفجر المدار من قبل وفرة للاستثمار الدولي بـ 6.11%، يليه زاجل للخدمات والاتصالات المدار من قبل الاستثمارات الوطنية بـ 5.67%.