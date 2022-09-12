مواصلاً جهوده في تطوير مبادرته الريادية التنموية، والمتمثلة في دعم مشاريع رواد الأعمال الكويتيين، أعلنت شركة «KIB مركز مبادر» التابعة لبنك الكويت الدولي (KIB) عن تدشين أربع باقات متعددة المستويات على تطبيق «Mubader» الخاص بالمبادرين.

وقد صممت تلك الباقات لتأهيل المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يدعم كل مرحلة من مشروعهم، سواء كانت بدايته، أو ما بعد إطلاقه، أو مراحل تنميته، وذلك ضمن منظومة أعمال شركة «KIB مركز مبادر» المتكاملة، والتي أسست من قبل البنك لتعمل جنبا إلى جنب مع رواد الأعمال الكويتيين كحاضنة ومسرعة أعمال لمشاريعهم، وذلك من خلال توفير باقات تدريبية شاملة، وسلسلة من الخدمات الريادية المساندة، فضلا عن دعم KIB لهم بمجموعة من الخدمات المصرفية المناسبة.

وفي هذا الصدد، أوضح محمد الهويدي، أن شركة «KIB مركز مبادر»، قامت بطرح ثلاث باقات تعليمية، تشتمل على كل من: الباقة الأولى (Startup Bundle)، والتي تقدم مجموعة من الوسائل المرئية تشرح وبشكل مبسط كيفية البدء في مشروع صغير أو متوسط، والباقة الثانية (Skillup Bundle)، الخاصة بتطوير المهارات التجارية والإدارية وغيرها، وكذلك بكيفية التعامل مع الجوانب المختلفة للمشروع وإدارته بشكل احترافي، أما الباقة الثالثة (Scaleup Bundle)، حيث أفاد الهويدي بأنها تطرح الأدوات التي تساعد المبادر في توسيع نطاق مشروعة الصغير والمتوسط لينتقل به إلى مراحل أكثر تقدما للتوسع والانتشار.

وبالنسبة للباقة الرابعة، وهي «مركز المبادر»، بين الهويدي أنها تقدم مجموعة من الخدمات التي توفر لرواد الأعمال بيئة جاذبة للعمل تسمح باستغلال مساحات شركة «KIB مركز مبادر» لأنشطة ريادية عديدة.