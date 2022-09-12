ستشرع الخطوط الملكية المغربية، ابتداء من اليوم، 12 سبتمبر، في إعادة تشغيل الخط الجوي المباشر الذي يربط العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بالعاصمة القطرية الدوحة.



وللتذكير، فقد تم تعليق العمل بهذا الخط منذ شهر مارس 2020 بسبب الأزمة الوبائية التي ضربت مختلف ربوع العالم.

وسيتم إعادة تشغيله بمعدل رحلة في اليوم. وسيتم برمجة كل الرحلات على متن طائرات بوينغ 787-9 بسعة 302 مقعد، 26 منها بدرجة الأعمال.



ويندرج برنامج الرحلات اليومية على النحو الآتي (حسب التوقيت المحلي):



ـ الرحلة رقم AT216: الانطلاقة من مطار محمد الخامس ـ الدار البيضاء على الساعة 14:45، الوصول لمطار حمد الدولي ـ الدوحة على الساعة 00:15 في اليوم التالي.



ـ الرحلة رقم AT217: الانطلاقة من الدوحة، مطار حمد الدولي، على الساعة 02:15، الوصول للدار البيضاء على الساعة 08:10.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر: «يسعدنا تعزيز شراكتنا والتعاون الإستراتيجي الذي يجمعنا مع الخطوط الملكية المغربية، العضو الزميل في تحالف oneworld، وذلك من خلال استئناف الرحلات الجوية، حيث تتمتع الخطوط الجوية القطرية والخطوط الملكية المغربية بشراكة قوية منذ عام 2015 والتي تؤكد على مدى التزامنا تجاه مسافرينا الأعزاء في توفير شبكة وجهات قوية عبر مطار حمد الدولي، أفضل مطار في العالم.

حيث تعد مدينة الدوحة بوابة رئيسية لتحالف oneworld حيث تجمع المزيد من شركاء الطيران أكثر من أي وقت مضى، مما يتيح للمسافرين فرصة الاستمتاع بالسفر بسلاسة الى أكثر من 150 وجهة على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية العالمية».



من جهته، يقول الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدو: «هذه الشراكة الاستراتيجية ستوفر لمسافرينا المزيد من فرص التنقل سواء عبر الوجهات الآسيوية التي تؤمنها بشكل سلس الخطوط الجوية القطرية أو عبر الوجهات الإفريقية لشبكة الخطوط الملكية المغربية».



ويضيف عدو: «ستقدم هذه الشراكة مزايا إضافية لعملائنا من حيث جودة السفر والخدمة على متن طائرات الشركتين وعلى مستوى شبكة أكبر تحالف في العالم تنتميان إليه، أي oneworld».



وبهذا، أضحت الخطوط الملكية المغربية الشركة الجوية الوحيدة التي تشغل خطا مباشرا ما بين المغرب وقطر، بسعة إجمالية للركاب والشحن بتنسيق مشترك مع الخطوط الجوية القطرية بعد تعزيز اتفاقية الشراكة الموقعة في سنة 2015 ما بين الشركتين.

وهكذا، سيتمكن مسافرو الشركتين الأعضاء بتحالف One World من الاستفادة من امتيازات إضافية، بفضل مستويات الربط العالية والسلسة لشبكتي الشركتين ما بين القارتين الإفريقية والأسيوية.



كما أن هذا الخط الجوي سيفسح المجال أمام الخطوط الملكية المغربية للعب دور مهم وطلائعي كناقل وازن لمساندي المنتخب الوطني لكرة القدم قصد تيسير تنقله بكل سلاسة، وباقي عشاق هذه الرياضة بالقارة الإفريقية، بمناسبة تنظيم فعاليات النسخة 22 لكأس العالم التي ستجرى أطوارها بقطر من 20 نوفمبر إلى غاية 18 ديسمبر القادمين.