يعقوب العوضي



يخوض الفرق الأول لكرة اليد في نادي السالمية مباراته الودية الثالثة غدا أمام الزمالك المصري، وذلك في إطار معسكره الخارجي في القاهرة، والذي يستعد عبره لبطولة الأندية الأبطال العربية لكرة اليد التي ستقام في تونس 17 الجاري.



وفي السياق ذاته، أكد مدير الفريق محمد الصلال أن تشكيلة «السماوي» تخلو من الإصابات وان الجهازين الإداري والفني يقومان بجهود كبيرة للوصول إلى حالة الاستعداد المطلوبة.

وأضاف أن نتائج المباريات التجريبية تأتي في الترتيب الثاني، أما الترتيب الأول فيذهب إلى الأداء أثناء المباريات والتي نعالج من خلالها أخطاء الفريق ونعيد صياغة أساليب اللعب ووضع الخطط.

وتابع: «لدينا كوكبة من اللاعبين المميزين والذين لديهم القدرة والإمكانيات العالية لتحقيق النتائج المطلوبة كما أن الحصول على بطاقة للمشاركة في «سوبر جلوب» سيكون إنجازا تاريخيا، لذا فإن الجميع يتطلع لخطف اللقب والمشاركة في كأس العالم».

وحول المحترفين، قال: «لدينا عدة سير ذاتية لمحترفين على مستوى عال وما زلنا نفاوض أحدهم ويجب على الجهاز الفني اختيار اللاعب المناسب لطريقة لعب الفريق حرصا على سرعة الانسجام مع التشكيلة».