يحيى حميدان



انضم لاعب وسط فريق الكرة بنادي التضامن هادي مربع لقائمة المصابين قبل لقاء العربي المقرر الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة.



وخرج مربع من مباراة «العنيد» الأخيرة أمام الجهراء والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف على النقالة بعد تعرضه لإصابة قوية، وكشفت الفحوص الطبية التي خضع لها عن إصابته في الرباط الصليبي، وعليه سيبتعد فترة طويلة عن الملاعب.



ويعمل الجهاز الطبي في التضامن على تجهيز المدافع عبدالله مسامح ولاعب الجناح راشد صلاح ليكونا جاهزين لمواجهة «الأخضر»، رغم أن حظوظهما تبدو ضعيفة.



ويغيب عن صفوف التضامن في لقاء العربي أيضا كل من المدافع الغاني صامويل سارفو لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة أمام الكويت في الجولة الثانية، ومشعل اديلم وفيصل سعيد للإصابة.