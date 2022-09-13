مبارك الخالدي - يحيى حميدان



تعود أجواء المنافسة في دوري الدرجة الأولى مساء اليوم بإقامة مباراتين حيث يحل برقان برصيد نقطة واحدة ضيفا على اليرموك صاحب الـ3 نقاط في تمام الساعة 6:45 وعلى ستاد علي صباح السالم يلتقي خيطان برصيد 3 نقاط مع الصليبخات الخالي رصيده من النقاط في تمام الساعة 8:45، فيما يغيب عن منافسات هذه الجولة فريق الشباب المتصدر برصيد 4 نقاط للراحة.



هذا، وتسعى الفرق الأربعة إلى تحقيق أهدافها، فبرقان يدخل مباراة الليلة أملا في التعويض بعد خطأ قانوني فادح كلفه 3 نقاط، ويأمل في العودة إلى الصدارة بتجاوز عقبة اليرموك الذي تعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام الشباب ويحدوه الأمل أيضا في القفز مجددا إلى القمة، وفي اللقاء الثاني يسعى خيطان إلى عبور محطة الصليبخات والاقتراب من المقدمة.



من جهة آخرى، قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة اعتبار برقان خاسرا أمام «الأحمر والأسود» 0-3 ضمن الجولة الثانية من دوري «زين» للدرجة الأولى بسبب المشاركة غير القانونية للمحترف الأردني حمزة الصيفي في المباراة التي انتهت بفوز «الذهبي» 2-1.



ويأتي قرار لجنة المسابقات لعدم استيفاء أوراق تسجيل الصيفي بالشكل السليم لعدم وجود توقيع رئيس نادي برقان أو نائبه على الكتاب المرسل إلى اتحاد الكرة والاكتفاء فقط بختم النادي.



وأبدى مسؤولو برقان تمسكهم بحقهم في اعتماد فوز «الذهبي» وإلغاء قرار «المسابقات» وذلك من خلال اللجوء لكل الطرق القانونية بداية من الاستئناف، ووصولا لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» في حال دعت الحاجة.



وسيكون الصيفي خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي إيمرسون الكانتارا إلى حين التأكد من قانونية مشاركته في قادم الأيام.