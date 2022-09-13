يحتضن مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس 6 بطولات دولية للتنس للناشئين وللرجال اعتبارا من 19 الجاري حتى 6 نوفمبر المقبل يتنافس فيها لاعبون مصنفون من مختلف دول العالم من أجل حصاد نقاط التصنيف العالمية.



وبهذه المناسبة، أكد أمين السر العام للاتحاد الكويتي للتنس فالح العتيبي على جاهزية الاتحاد الكويتي للتنس لتنظيم البطولات الدولية الست تحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس، موضحا أن البطولات ستكون عبارة عن 4 بطولات دولية للناشئين والناشئات لمدة 4 أسابع وتتبعها بطولتان دوليتان للرجال لمدة أسبوعين آخرين.



وأضاف: «تلقينا طلبات مشاركة في البطولات من 70 لاعبا ولاعبة يمثلون 28 دولة وقد اختار الاتحاد الكويتي للتنس أفضل 8 لاعبين من منتخب الكويت الوطني للتنس للمشاركة في هذه البطولات».



وأوضح أن الهدف الأساسي من تنظيم هذه البطولات الدولية هو إعطاء الفرصة للاعبي منتخب الكويت الوطني للتنس لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها سواء من ناحية الاحتكاك بلاعبين دوليين ذوي مستويات أعلى أو من ناحية تحصيل نقاط التصنيف الدولية التي تساعدهم على المضي قدما في مشوار احتراف اللعبة، موضحا أن من أهم أهداف استضافة وتنظيم مثل هذه البطولات الدولية هو إبراز ما تملكه الكويت حاليا من إمكانات ومنشآت تنس يوفرها مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس الذي يعد واحدا من أفضل مجمعات التنس في المنطقة.