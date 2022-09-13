مبارك الخالدي



قــــرر مجلــــــس إدارة النادي العربي في اجتماعه المنعقد مساء أول من امس الاستغناء عن مدرب الفريق الأول لكرة القدم المقدوني يوغسلاف ترينشوفسكي وتكليف المدرب المساعد في الجهاز الفني التونسي يامن الزلفاني مدربا مؤقتا للفريق.



ولم يحقق العربي تحت قيادة ترينشوفسكي النتائج المرجوة محليا وآسيويا بعد أن تعادل مع النصر والسالمية قبل أن يخسر أمام الكويت في دوري «زين»، وعليه فهو يقبع حاليا في المركز قبل الأخير وهو المركز الذي أثار حفيظة مجلس الإدارة وجماهير «الأخضر» كما خرج الفريق من نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة الغرب بعد الخسارة على أرضه من السيب العماني بنتيجة 2-1.



ويأمل العرباوية أن يتم تصحيح أوضاع الفريق مع انطلاق الجولة الرابعة لدوري «زين» إذ سيلتقي «الأخضر» مع التضامن الجمعة المقبل.