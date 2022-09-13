أفلت يوفنتوس من هزيمة أولى وحول تخلفه 0-2 إلى تعادل أمام ضيفه ساليرنيتانا 2-2 بهدف في الوقت بدل الضائع في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.



وازداد الضغط على المدرب ماسيميليانو أليغري بعدما أفلت يوفنتوس من الخسارة في معقله أمام ساليرنيتانا قبل أن يهديه ليوناردو بونوتشي هدف التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع.



وعانى يوفنتوس الأمرين في الشوط الأول وقدم أداء هزيلا جدا لاسيما على صعيد بناء الهجمات، ليجد نفسه متخلفا منذ الدقيقة 18 عبر لاعبه السابق المخضرم أنتونيو كاندريفا.



وتعقدت مهمة فريق أليغري حين اهتزت شباكه في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عبر الپولندي كريستوف بيونتيك من ركلة جزاء. وقلص بريمر الفارق بكرة رأسية إثر عرضية من الصربي فيليب كوستيتش (51).

وعجز يوفنتوس عن الوصول مجددا إلى الشباك حتى الوقت بدل الضائع حين حصل على ركلة جزاء اقتنصها البديل البرازيلي أليكس ساندرو من الهولندي توني فيلهينا، فانبرى لها بونوتشي الذي اصطدم بتألق الحارس لويجي سيبي لكن الكرة سقطت أمامه مجددا ليتابعها في الشباك (93).



وفك لاتسيو عقدته على أرضه أمام هيلاس فيرونا بتحقيقه فوزه الأول على الأخير في الملعب الأولمبي منذ فبراير 2018، وجاء بهدفين نظيفين سجلهما في الدقيقة 68 هدافه تشيرو إيموبيلي ولويس ألبرتو (95).