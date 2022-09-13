عاد المهاجم الإسباني البرازيلي الأصل دييغو كوستا إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم من بوابة ولفرهامبتون، وذلك بالانضمام إليه في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم وفق ما أعلن النادي.



وكان كوستا، البالغ من العمر 33 عاما، من دون فريق منذ تركه أتلتيكو مينيرو البرازيلي في يناير، وقد وقع خيار ولفرهامبتون عليه في محاولة لتعويض الوافد الجديد النمساوي ساشا كالايدجيتش الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة في مشاركته الأولى مع الفريق في 3 الجاري ضد ساوثمبتون.



وقال رئيس النادي جيف شي «يسعدنا جدا الترحيب بدييغو كوستا في ولفرهامبتون وبعودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز» الذي لعب فيه من 2014 حتى 2017 بألوان تشلسي وأحرز فيه اللقب مرتين إضافة إلى كأس الرابطة.



وعانى ولفرهامبتون هجوميا في مستهل مشواره هذا الموسم، إذ اكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف في ست مباريات، ما جعله قابعا في المركز الرابع عشر مع ست نقاط، وبالتالي يمني النفس بأن يشكل التعاقد مع كوستا إضافة مهمة للفريق.