أعلن المدرب الجديد للمنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي عودة حكيم زياش إلى تشكيلة «أسود الأطلس»، للمباراتين الإعداديتين لمونديال قطر 2022 ضد تشيلي والپاراغواي نهاية الشهر الجاري.

وكان زياش (29 عاما)، جناح تشلسي، أكد اعتزاله اللعب دوليا بسبب خلاف مع المدرب السابق البوسني وحيد خليلودجيتش وهو أحد الأسباب التي أدت إلى إقالة الأخير من منصبه.

وقال الركراكي إن «التواصل مع زياش كان سهلا، وأنا مرتاح لأننا فعلنا كل ما في وسعنا لكي يعود وهو وافق على العودة».

وأضاف «تحدثت إليه كمدرب للمنتخب وشرحت له أننا بحاجة إلى أفضل اللاعبين وهو بينهم ولا يمكن ان نخوض نهائيات كأس العالم في غياب لاعب بقيمة وجودة زياش».



وتابع «زياش سيعطينا الإضافة وسيأتي ليقاتل. زياش يحب بلاده وأظهر ذلك منذ البداية بتفضيله الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي على غرار أشرف حكيمي ونصير مزراوي خلافا للاعبين آخرين، وبالنسبة لي اللاعب الذي يختار بلاده سأساعده، ولكن بالجودة».

وأردف قائلا «رغم أنه لا يلعب بانتظام في تشلسي، وهذه حالة العديد من اللاعبين الدوليين في صفوف النادي اللندني والذين لا يلعبون بانتظام أيضا، لكن لاعب مثل حكيم يجب وضعه في أفضل الظروف ليقدم لنا الأفضل وهو سعيد بذلك، خصوصا أنه غاب لأكثر من عام ونصف العام عن المنتخب».