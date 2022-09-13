سيبقى إصدار تصنيف رابطة محترفي التنس «أيه تي بي» أمس تاريخيا لفترة طويلة من الزمن، بعدما بات الإسباني كارلوس ألكاراز عن 19 عاما أصغر متصدر على الإطلاق منذ بدء التصنيف عام 1973، وذلك نتيجة تتويجه بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، فيما عادت التونسية أُنس جابر إلى وصافة تصنيف رابطة المحترفات خلف الپولندية المحلقة إيغا شفيونتيك.



وأحرز ألكاراز لقب البطولة الأميركية بفوزه في النهائي على النرويجي كاسبر رود الذي ارتقى بدوره من المركز السابع الى الثاني، فيما تراجع المتصدر السابق الروسي دانييل مدفيديف من المركز الأول الى الرابع خلف الإسباني رافايل نادال بعد تنازله عن لقب البطولة الأميركية، بخروجه من ثمن النهائي على يد الأسترالي نيك كيريوس.



وكان تتويج ألكاراز الأحد بلقبه الأول في البطولات الكبرى قياسيا في العديد من النواحي، إذ بات أول مراهق يحرز لقب بطولة كبرى منذ مواطنه رافايل نادال في رولان غاروس 2005 والأصغر يعتلي صدارة التصنيف العالمي منذ الأسترالي ليتون هويت (20 عاما و9 أشهر) في 19 نوفمبر 2001.



كما أصبح أصغر متوج في نيويورك منذ الأميركي بيت سامبراس في 1990.



وحافظ نادال على مركزه الثالث رغم خروجه من الدور ثمن النهائي لفلاشينغ ميدوز على يد الأميركي فرانسيس تيافو، فيما تراجع غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش مركزا، وبات سابعا بعد حرمانه من المشاركة في البطولة الأميركية على خلفية رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



ودخل تيافو وكيريوس نادي العشرين الأوائل في المركزين التاسع عشر والعشرين تواليا، بعد وصول الأميركي الى نصف النهائي والأسترالي الى ربع النهائي.



ولدى السيدات، استعادت جابر الوصافة من الاستونية أنيت كونتافيت بعد وصولها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الى النهائي الكبير الثاني لها تواليا، قبل أن تخسر أمام شفيونتيك التي واصلت تحليقها في الصدارة بعد فوزها بلقبها الثالث في الـ «غراند سلام»، ليصبح الفارق بينها وبين وصيفتها الجديدة أكثر من ضعف النقاط (10365 للپولندية مقابل 5090 للتونسية).