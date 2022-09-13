أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل المباراة التي كانت مقررة يوم الخميس المقبل بين أرسنال وآيندهوفن في الدوري الأوروبي «بسبب القيود المشددة على موارد الشرطة والمشكلات التنظيمية المتعلقة بالأحداث الجارية»، وذلك في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.



وأكد «يويفا» أنه سيجرى في وقت لاحق تحديد موعد جديد لمباراة الفريقين في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.



وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مباراة تشلسي المقررة على ملعبه أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي ستقام في موعدها بعد غد، وأن برنامج مباريات دوري البطولة الإنجليزية في منتصف هذا الأسبوع لن يتأثر أيضا.