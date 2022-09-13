عبدالعزيز الفضلي



تواصل وزارة التربية بقطاعاتها المختلفة استعداداتها للعام الدراسي الجديد حيث تقوم فرق العمل المشكلة بمتابعة جاهزية المدارس للاطمئنان على سير العمل فيها.



وفي هذا السياق، وبمناسبة استعداد المدارس بمراحلها المختلفة لعودة الطلاب والطالبات إلى الدوام المدرسي، قام الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار صباح أمس بجولة تفقدية لروضة المقدسي وذلك للاطلاع على جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد والتأكد من أعمال الصيانة والنظافة والتكييف لتأمين كافة احتياجات المدارس من أجل العودة الشاملة لمقاعد الدراسة.



وأشار النجار إلى أن وزارة التربية عكفت على تجهيز المدارس والتأكد من الأثاث والصيانة والتكييف حيث تم توقيع 6 عقود بما يقارب 2200 وحدة تكييف، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات في بداية العام الدراسي والعودة الشاملة.



من جهتها، ذكرت مديرة روضة المقدسي هبة الكندري والتابعة لمنطقة العاصمة التعليمية أن استعدادات الروضة لاستقبال العام الدراسي تجري على قدم وساق، موضحة جاهزية الروضة التام هذا العام من حيث الصيانة والنظافة وصيانة التكييف وتنظيف خزانات مياه الشرب وتنظيف الفصول وتجهيزها تعليميا بتوفير اللوحات المغناطيسية وشاشات العرض، بالإضافة إلى أركان الفصول ومسرح الروضة.



وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التربية لتوفير وجبات الأطفال الصحية بشكل يومي لتأمين حاجة الأطفال الجسمانية من غذاء.



كما أشارت الكندري الى أنه تم توفير عيادة طبية مجهزة بالكامل صحيا وفنيا، بالإضافة إلى وجود الممرضة بشكل يومي للتأكد من الحالة الصحية ومتابعتهم أولا بأول، وبجاهزية الهيئة الإدارية والتعليمية لاستقبال الأطفال والعمل على تسيير العملية التعليمية والتربوية بشكل منظم وسلس، متمنية عاما دراسيا موفقا وللهيئة التعليمية مزيدا من التقدم والعطاء.



من جانبها، أكدت مراقبة رياض الأطفال في منطقة حولي التعليمية سعاد الغريبة أن منطقة حولي التعليمية قامت بإعداد خطة للوقوف على مدى جاهزية مدارس مرحلة رياض الأطفال بتوفير بيئة مناسبة للمعلمين والمتعلمين وتكثيف الجهود المثمرة، بالإضافة إلى التأكد من مدى نظافة المرافق وسلامة المبنى المدرسي بشكل عام من أجل نجاح العملية التعليمية، بدورها، قالت مدير روضة الجابرية غيداء العامر إنه تم الانتهاء من تجهيز مبنى المدرسة والانتهاء من عقود الصيانة والعمل على تطوير الفصول استعدادا لاستقبال أبنائنا الطلبة والطالبات.