أعلنت الجامعة العربية المفتوحة في الكويت AOU عن استضافتها النسخة العاشرة من مسابقة الكويت للبرمجة لطلاب الجامعات KCPC 2022، بدءا من يوم الأربعاء 28 الجاري حتى السبت 1 أكتوبر المقبل، وذلك في مقر الجامعة بمنطقة العارضية والتي تقام تحت رعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS.



من جهته، أوضح مدير الجامعة العربية المفتوحة بالكويت المكلف د. محمد سيد أن المسابقة يتنافس فيها طلاب مؤسسات التعليم العالي بالكويت ليظهروا قدراتهم على حل مشاكل حياتية باستخدام البرمجة، كما يتأهل الفائزون فيها الى البطولة الأفريقية والعربية للبرمجة لشباب الجامعات والتي ستقام بإذن الله بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في شهر ديسمبر 2022، وتعد البطولة الأفريقية والعربية هي بوابة التأهل المسابقة البرمجة العالمية ICPC.



كما عبر د. محمد سيد عن سعادته لاستضافة الجامعة للمسابقة، مشيرا إلى أن الجامعة ووفقا لاستراتيجيتها تعمل جاهدة بمساع حثيثة ومتواصلة بأن تعكس المسابقة الجانب المشرق للإبداع والابتكار وتنمية المهارات الطلابية في أجواء التحدي والتنافس والحوار بين الطلبة وذلك من خلال استعراض المهارات في حل المشاكل باستخدام البرمجة وفق فترات زمنية محدودة يشرف عليها حكام معتمدون عربيا وعالميا، مشيرا الى أن هذه هي المرة الخامسة التي تستضيف فيها الجامعة العربية المفتوحة في الكويت المسابقة، علما أنها فازت بها سبع مرات من قبل.



أما فيما يخص الفرق المشاركة وعددها فقد بين د.محمد سيد أن كل فريق مشارك في المسابقة يتكون من أربعة أشخاص: مدرب وثلاثة طلاب، كما يحق لكل جامعة المشاركة بأكثر من فريق، داعين ومرحبين في الوقت ذاته بكافة مؤسسات التعليم العالي من الجامعات والكليات في الكويت للانضمام إلى هذا التنافس الطلابي.