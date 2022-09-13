عبدالعزيز الفضلي

تباشر الإدارات المدرسية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة أعمالها اليوم الثلاثاء بعد انتهاء العطلة الصيفية بعد أن سبقتهم مدارس رياض الأطفال في الدوام أمس الأول على أن تلحق بهم المرحلة الثانوية يوم الأحد المقبل.



وتعمل وزارة التربية بمختلف قطاعاتها على تجهيز المدارس القديمة منها والجديد لاستقبال الهيئات التعليمية ومن ثم الطلبة وبشكل تدريجي.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن الوزارة مازالت تواجه مشكلة النقص في العمالة، مشيرة إلى أن الشركة المختصة لم توف ببنود العقد والذي كان من المفترض أن تكون نافذة مع بداية الشهر الجاري مما جعل بعض الإدارات المدرسية تستعين بخدم المنازل.



وأضافت أن التربية تسابق الزمن لتهيئة الظروف والأجواء في المبنى المدرسي ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، لافتة إلى أن جائحة كورونا أثرت وبشكل كبير على المنظومة التربوية وسبب رئيسي في تعثر العمل ونقص العمالة رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادات التربوية لحل المشكلة بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وعلى صعيد متصل، ذكرت المصادر أن هناك العديد من الوظائف الإشرافية والتعليمية مازالت شاغرة، مشيرة إلى أن العشرات من المدارس في مختلف المناطق التعليمية بحاجة إلى مديرين ومديرات خاصة في مرحلة رياض الأطفال وان ما يوجد هو تكليف وليس بالأصالة، داعية إلى ضرورة حسم الأمور في الجسم التعليمي حتى يستقر الوضع.