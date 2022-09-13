أعلنت جمعية «الراسخون في العلم» الخيرية إتمام برامجها وأنشطتها الصيفية، وقد استفاد من إنجازاتها أكثر من ألف وثلاثمائة (1300) طالب وطالبة على مستوى العالم، حيث أنجزت مقررات الفصل الدراسي الصيفي لبرنامج طلائع العلماء، ومقررات برنامج راسخات، والدورة الصيفية الـ22 لـ«دار الإمام الشافعي للعلوم الشرعية»، كما أنجزت مشروع التثقيف الشرعي، وكذلك انتهت من تقديم مجالس السماع، وكل ذلك بدعم سخي ورعاية كريمة من الأمانة العامة للأوقاف.



وأكد نائب المدير العام للشؤون العلمية بجمعية الراسخون، أيوب العوضي، أن الجمعية أنجزت الدورتين العلميتين «تطبيقات بلاغية على القرآن الكريم»، و«منظومة التوحيد والإيمان»، حيث قدمهما د.مصطفى حسنين، كما أنجزت «الراسخون» الدورة العلمية «مختارات أدبية»، قدمها د.محمد حسان الطيان، وكلها ضمن مقررات طلائع العلماء، وبين أنه تم أيضا إنجاز دورة عامة بعنوان «شرح منظومة الآجرومية»، قدمها الشيخ سيدي محمود محمد الأمين الصغير الشنقيطي.



ولفت إلى الانتهاء من برنامج راسخات الصيفي، المشتمل على دورة دروس البلاغة قدمها د.محمد حسان الطيان، ومجلس سماع «الأذكار للنووي» قدمته د.إيمان المرزوق، وشرح «منظومة التوحيد والإيمان» قدمه كل من د.إيمان المرزوق ود.عائشة السعيد ود.سامية البيضاني.



وأشار العوضي إلى أن دار الإمام الشافعي المنبثقة من جمعية «الراسخون» أتمت بنجاح الدورة الشرعية الصيفية للعام الـ22 على التوالي، والمقدمة لشريحة النشء من الفتيان والفتيات، وقد قدمتها نخبة منتقاة من المختصين، من خلال منهج شرعي منتقى بعناية، مع بعض الأنشطة الرياضية والمهارات الحياتية، مؤكدا أيضا إنجاز مشروع التثقيف الشرعي، وهو محاضرات في مبادئ العلوم، في الفقه الحنبلي للدكتور خالد الجهيم، وعلم البلاغة للدكتور محمد حسان الطيان، وعلم الصرف للشيخ محمد الجماعي، وعلم الفرائض للشيخ عبدالرحمن المطيري، والفقه الشافعي للشيخ د.أحمد الأهدل.