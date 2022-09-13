عبدالعزيز الفضلي



في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023، تجري أعمال التنظيف والصيانة لكل المباني المدرسية وما تشمله من مرافق، ويتم تزويدها بالخدمات الصحية والكهربائية المختلفة، بما تشمله من استبدال وتركيب لوحدات التكييف في الفصول الدراسية وبقية مرافق المبنى المدرسي.



بدوره، أكد رئيس قسم الأعمال الكهربائية والميكانيكية في منطقة الأحمدي التعليمية م.خالد فرج أن وزارة التربية وفرت 370 وحدة تكييف للمنطقة للاستعداد للعام الدراسي 2022/2023، وقد تم الانتهاء من التركيبات الخاصة بوحدات التكييف بمدرسة عبدالله بن الزبير بنين، وجار التركيب في ثانوية أم الهيمان بنات، متمنيا التوفيق والنجاح للطلبة والهيئة التعليمية والإدارية من العاملين في المدارس.