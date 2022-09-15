أسامة دياب



افتتح السفير الپولندي لدى الكويت بافيل ليهوفيتش معرضا فنيا بعنوان «أمي لا أريد الحرب» والذي يصف الحرب في عيون الأطفال حول العالم حال وقوعها في بلادهم، ومنها ما حدث قبل 70 عاما في پولندا وقبل 30 سنة في الكويت وما يحدث الآن في أوكرانيا.



وفي كلمته خلال الحفل، قال ليهوفيتش إن الأطفال في جميع الدول تشعر بنفس الشعور ولسان حالهم يقول «نحن لا نريد الحرب»، لافتا إلى أن المعرض يضم صورا رسمها الأطفال للتعبير عما يشعرون به خلال الحرب قبل 70 عاما في پولندا وهي مشابهة لما يرسمه أطفال أوكرانيا اليوم.



وأضاف أن الطفل ليس جنديا لا يدافع عن الوطن، وهذا المعرض عبارة عن شهادات مؤثرة بشكل لا يصدق عن الحرب، من الرسوم التاريخية للأطفال الپولنديين منذ عام 1946، والتي تعد بمنزلة سجل لتجاربهم أثناء الاحتلال في الحرب العالمية الثانية والمحفوظة في الأرشيف المركزي للسجلات الحديثة «AAN» في وارسو، والرسومات المعاصرة للأطفال الأوكرانيين، المتعلقة بالحرب الجارية حاليا في أوكرانيا والتي تم جمعها على بوابة «Mom، I See War».



وأكد أن الحرب تبدو دائما كما هي من خلال عيون الأطفال بغض النظر عن المكان والزمان، فهي شر كبير والطفل دائما ضحية له، لافتا إلى ان التشابه بين الرسوم التاريخية والحالية لافت للنظر، أطفال يرسمون دبابات، وطائرات تسقط قنابل، وحرائق، وانفجارات، يرسمون الجرحى والقتلى والمنازل المدمرة والقبور يرسمون أنفسهم وعائلاتهم، لكنهم أيضا يجلبون الأمل وأحلامهم للمستقبل من خلال تجميع الصور والكلمات معا في مجموعات.



وذكر أن الحرب تعني دائما الألم والخسائر لكن الأطفال هم الأكثر ضعفا فيها، إنهم أحيانا لا يفهمون كل شيء تماما، لكنهم يشعرون بحدة شديدة، الحرب تحرمهم من طفولة سعيدة وأحيانا من الحياة، فيرى الأطفال الحرب «بلا زينة»، وصواريخ العدو تدمر المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات والمنازل، ويموت أهلهم وأصدقاؤهم أمام أعينهم، لافتا الى إنشاء مشروع «أمي.. أرى الحرب» لإظهار الحرب من خلال عيون أطفال أوكرانيا ومرة أخرى للفت الانتباه إلى الغزو الروسي، مضيفا أن المشروع جمع أكثر من 10000 رسم للأطفال حول الحرب والسلام في أوكرانيا.



بدوره، أكد السفير الأوكراني لدى البلاد د.أوليكساندر بالانوتسا أن المعرض حدث مهم ضمن الأسبوع الأوكراني، لافتا إلى أن السفارة الپولندية تساند أوكرانيا على الدوام وهي تستضيف معرضا للصور الپولندية والأوكرانية بعنوان «أمي لا أريد الحرب».



وبين بالانوتسا إن هناك تشابها فيما رسمه الأطفال الپولنديون والأوكرانيون، وهو دليل على شعورهم برفضهم الحرب وللتأكيد على استتباب الأمن والسلام في العالم، مشيرا إلى انه خلال اليومين الماضيين تمكنت القوات الأوكرانية من صد الهجمات الروسية واستعادة نحو 60% من المناطق المحتلة وآملا أن تكون هذه البداية للتحرير.