قدم سفيرنا لدى تركيا وائل العنزي اوراق اعتماده الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم عقدت بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة.



وقالت سفارتنا في بيان تلقت «كونا» نسخة منه ان السفير العنزي بحث خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز جميع سبل التعاون في الكثير من المجالات الاقتصادية والصحية والأمنية والتعليمية.



وأشارت إلى أن اللقاء استعرض الحرص على تبادل الزيارات بين القيادات والتأكيد على الروابط الأخوية المترسخة والممتدة بين القيادات وشعب البلدين.



ونقل السفير العنزي تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، إلى أخيه الرئيس رجب طيب اردوغان.



وأشاد السفير العنزي بمدى عمق العلاقات الممتدة لأكثر من 50 عاما بين البلدين واصفا هذه العلاقات بأنها نموذجية، فيما أكد وجود امكانيات تعاون واسعة في الكثير من المجالات ينتظر استغلالها بالشكل الأمثل.