ياسوناري: الكويت لاعب أساسي في استقرار الشرق الأوسط وشريك بالغ الأهمية لتحقيق السلم

أسامة دياب



أكد رئيس هيئة التعليم العسكري في وزارة الدفاع اللواء الركن فهد الطريجي أن الكويت واليابان يتمتعان بعلاقات صداقة متميزة على مدار أكثر من 6 عقود، موضحا أن أهم ما يميز البلدين اتباعهما سياسة السلام الاستباقية في آسيا والشرق الأوسط.



وقال الطريجي في كلمته خلال الحفل الذي أقامته السفارة اليابانية بمناسبة الذكرى الـ 68 لتأسيس قوات الدفاع الذاتي الياباني أول من أمس انه وخلال عام 1991 أكدت اليابان هذه الصداقة، حيث كانت عضوا بارزا في التحالف الدولي لتحرير الكويت، وقدمت دعما كبيرا لمهام استعادة السلام في منطقة الخليج من خلال مساهمتها الفاعلة في نقل السلع والمواد الأساسية وتطهير مياه الخليج من الألغام البحرية بالإضافة إلى الخدمات الطبية.



وأضاف: منذ ذلك الحين استمر التعاون العسكري في النمو بقطاعات ومستويات متعددة، حيث يجتمع القادة العسكريون بصفة مستمرة لدراسة وبحث آفاق التعاون وتبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر لما يصب في مصلحة الأمن القومي لكلا البلدين، لافتا الى انه في الجزء التالي من مسيرة التعاون الثنائي، يدرس المختصون تعزيز أوجه التعاون في مجال التعليم والتدريب العسكري الاحترافي، وفي هذا الصدد فقد تطورت مدارسنا العسكرية وأصبحت مؤسسات ذات كفاءة عالية تحظى باحترام كبير على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وسيسعدنا استضافة طلبة عسكريين من اليابان ضمن الدفعات القادمة على شكل برنامج تبادل الطلبة.



بدوره، قال سفير اليابان لدى البلاد مورينو ياسوناري: لقد أصبحت قوات الدفاع الذاتي اليابانية، بتاريخها الممتد على مدار 68 عاما مساهما نشطا في الحفاظ على السلام والأمن العالميين وذلك من خلال القيام بمهام متنوعة في البحر وقبالة الصومال وخليج عدن، حيث تشارك سفن وطائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي في العمليات الدولية لمكافحة القرصنة، بالإضافة إلى أفراد من قوات الدفاع الذاتي يشاركون الآن مع القوات المتعددة الأطراف والمراقبين في شبه جزيرة سيناء.



وبين ياسوناري أن اليابان والكويت تتمتعان بروابط صداقة ممتدة وتقدر اليابان بصدق ولن تنسى أبدا، الدعم الهائل الذي قدمته الكويت لليابان عندما ضربها الزلزال الكبير والتسونامي في عام 2011، والكويت بوصفها لاعبا أساسيا من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط، فهي شريك بالغ الأهمية في تحقيق السلم والأمن، ونشعر بالفخر للإنجاز والنجاح الذي قامت به قوات الدفاع الذاتي اليابانية في المهام الإنسانية والمساعدة في مجال إعادة الإعمار في العراق في الفترة بين 2004 إلى 2008 بدعم كبير من الكويت.



وزاد: نأمل في مواصلة تطوير تعاوننا مع القوات المسلحة الكويتية، خاصة في مجال تعليم وتدريب الأفراد، كما تعمل قوات الدفاع الذاتي اليابانية على تعزيز تعاونها مع الحليف الولايات المتحدة والشركاء الآخرين لمواجهة التحديات الأمنية والمساهمة في الأمن بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.