أعلن المدير المعين في جمعية شمال غرب الصليبخات والدوحة التعاونية منيف حمد الحربي أنه منذ تسلم مهام إدارة الجمعية تم جرد السوق المركزي، وقد أظهرت نتائج الجرد وجود كميات كبيرة من البضائع تفوق احتياج الجمعية، وعلى أثرها تمت مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية لاتخاذ ما تراه مناسبا حول نتائج الجرد الاحترازي. وأوضح الحربي في تصريح صحافي أنه تم وضع استراتيجية شاملة تهدف الى رفع كفاءة العمل الإداري وتقوية المركز المالي والتنويع بالخدمات وتنظيم المهرجانات الشهرية والعروض الأسبوعية وأول باكورة عمل الاستراتيجية أنه جار الانتهاء من تجهيز عروض للقرطاسية بجانب فرع التموين يتضمن العديد من الأدوات والشنط المدرسية بالتعاون مع 12 شركة متخصصة.