

قام سفير تنزانيا في الكويت شعيب موسى بزيارة إلى المكتب الإقليمي الرئيسي لشركة لولو هايبر ماركت في الكويت أمس الأول 13 الجاري، وكان في استقباله لدى وصوله الإدارة العليا لهايبر ماركت.



خلال الزيارة، أجرى السفير موسى محادثات مع الإدارة العليا لهايبر ماركت والتي تركزت حول زيادة الواردات من المنتجات الطازجة من تنزانيا. وأكد السفير في سياق المناقشات على العلاقات الثنائية القوية بين تنزانيا والكويت وأنه يخطط لتعزيز تلك العلاقات بما في ذلك التركيز بشكل أكبر على مجالات الفواكه والخضراوات الطازجة، حيث يلعب تجار التجزئة مثل شركة لولو هايبر ماركت دورا رئيسيا.



من جانبهم، أعرب مسؤولو لولو هايبر ماركت عن رضاهم التام عن المنتجات الموردة من تنزانيا. وأشار المسؤولون إلى أن هايبر ماركت يستورد بالفعل اللحوم الطازجة من تنزانيا، وأضافوا أنهم يخططون لاستيراد المزيد من المنتجات في المستقبل. وكشفت المحادثات أيضا عن أن هايبر ماركت يستعد لإجراء عرض ترويجي رئيسي لمنتجات تنزانيا في الأشهر المقبلة، لعرض مجموعة واسعة من منتجات تنزانيا الطازجة المتاحة على أرفف هايبر ماركت.