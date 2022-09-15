بعد أن تم طرحه لأول مرة عالميا في مهرجان البندقية السيـنـمـائـي، تـم تـنـظيم العرض الأول لفيلم «بلوند» (الشقراء) الذي يصور السيرة الذاتية ولحظات رئيسية من حياة أيقونة هوليوود مارلين مونرو في المسرح الصيني بهوليوود أمس الأول.



الـفـيلـم من إخـراج الأسترالي آندرو دومينيك ومن المقرر عرضه على منصة «نتفليكس»، وتقوم ببطولته الممثلة الكوبية آنا دي أرماس في دور مارلين مونرو، وقد بدأ التصوير به في الرابع من أغسطس، الذي يوافق ذكرى رحيلها عام 1962 بجرعة زائدة، وهي في عمر السادسة والثلاثين.



كما صورت المشاهد الأولى في الشقة نفسها التي كانت تعيش فيها مارلين، وكان اسمها حينذاك نورما جين بيكر، مع والدتها المريضة عقليا، كما تم تصوير مشهد الوفاة في نفس الغرفة التي رحلت فيها الممثلة الشهيرة.



ويشارك في بطولة فيلم «بلوند» كل من أدريان برودي وجوليان نيكولسون.