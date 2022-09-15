اندلع حريق في محرك طائرة تابعة لشركة «اير انديا اكسبرس» صباح أمس في مطار مسقط الدولي، ما أدى إلى إجلاء ركابها بحسب ما أعلن مسؤولون.



وقالت هيئة الطيران المدني العماني على حسابها على تويتر أمس «تعرضت رحلة الطيران الهندي السريع... في تمام الساعة 11:33 صباح اليوم لحدوث عطل ونشوب حريق في أحد المحركات قبل إقلاعها من مطار مسقط الدولي».



وبحسب الهيئة فإنه تم إخلاء المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة و«نتج عن ذلك بعض الاصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب أثناء عملية الإخلاء».



وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون العماني الدخان يتصاعد من الطائرة عند المدرج.



وأعلنت شركة «اير انديا اكسبرس» في بيان أن بعض الركاب البالغ عددهم 141 راكبا اصيبوا بـ «كدمات طفيفة»، مشيرة إلى أنه لم يصدر تحذير الحريق في قمرة القيادة وأن طائرة أخرى قامت برصد الدخان.