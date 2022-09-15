أعلنت الحكومة اليابانية، أمس الأربعاء، أنه من المقرر أن يحضر الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو جنازة الملكة إليزابيث الثانية الرسمية في بريطانيا الأسبوع المقبل بدعوة من العائلة المالكة في البلاد.



هذا، ويعكس قرار حضور الإمبراطور جنازة الملكة إليزابيث العلاقة العميقة بين العائلتين الملكية والإمبراطورية، إذ ان الإمبراطور تقليديا لا يحضر الجنازات سواء داخل البلاد أو خارجها.



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحافي، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ومسؤولين حكوميين آخرين لا يخططون لحضور الجنازة المقرر عقدها الاثنين المقبل.



وأضاف ماتسونو المتحدث باسم الحكومة اليابانية أن العائلة المالكة البريطانية والعائلة الإمبراطورية اليابانية حافظتا خلال فترة حكم الملكة إليزابيث التي استمرت 70 عاما على علاقات ودية لثلاثة أجيال، بما في ذلك جد الإمبراطور الحالي ووالده.