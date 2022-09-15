اتسع نطاق حريق غابات خارج السيطرة مشتعل في ولاية أوريغن الأميركية، وقد تلقى السكان أوامر إخلاء مع تردي نوعية الهواء واندلاع حرائق عدة في غرب الولايات المتحدة.



وعشرات الحرائق مندلعة في كاليفورنيا وأيداهو وأوريغن وواشنطن وغيرها من ولايات الغرب الأميركي، وقد أتت على أكثر من 3100 كيلومتر مربع، ما يسلط الضوء على التداعيات المدمرة لجفاف يضرب المنطقة منذ أكثر من عقدين.



وقد خيم دخان كثيف على بلدات تقع في جنوب غرب أوريغن بما فيها منتجع بيند السياحي، وقد أتى حريق «سيدر كريك» على 37 ألفا و450 هكتارا أي أكثر من ضعفي مساحة العاصمة الأميركية واشنطن، وهو خارج أي سيطرة حاليا، وفق جهاز الإطفاء في ولاية أوريغن.



وتلقى سكان مقاطعتي لاين وديشوتس أوامر إخلاء تم إلغاء بعض منها مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع سرعة الرياح.



وبدأت الحرائق في أوائل أغسطس وقد حولت لون السماء إلى برتقالي داكن.