سجلت 4 حالات انتحار من بين كل 10 حالات وفاة مرتبطة بالأسلحة النارية في المدن الأميركية، بزيادة 11% منذ عام 2014، وفقا لما ذكرته جامعة نيويورك لانغون هيلث الأسبوع الماضي نقلا عن تحليل لحالات الوفاة بالأسلحة النارية في أكثر من 750 مدينة أميركية في الفترة من 2014 حتى 2020.

كما ارتفعت معدلات القتل بالأسلحة النارية في المدن الأميركية بنحو 18%، مسجلة زيادة حادة في عام 2020، حسبما أفادت الجامعة.

ونقل عن مؤلفي التحليل قولهم إن هذه الحصيلة تعكس تبعات سنوات من تخفيف القيود على ملكية الأسلحة وحمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، والارتفاع الحاد في مبيعات الأسلحة خلال العام الأول للوباء.