

أكدت مرشحة الدائرة الثالثة د.جنان بوشهري أن شعب الكويتي أمام فرصة تاريخية يوم 29 الجاري، للتغيير والإصلاح للمرحلة الجديدة من مستقبل الكويت، معربة في الوقت نفسه عن أملها أن يحسن الشعب اختيار المرشحين الذين يمثلون الأمة حق التمثيل تشريعيا ورقابيا.



وقالت بوشهري في تصريح صحافي على هامش افتتاح مقرها الانتخابي في منطقة الجابرية إن المواطنين يتطلعون بكل تفاؤل وأمل للمرحلة الجديدة المقبلة عليها الكويت، خصوصا أنها ستكون بمنزلة الخطوة الحقيقية لبناء مستقبل مشرق لأبنائنا، مضيفة «نتمنى ان تصل الكويت لأقصى مراحلها التنموية والاقتصادية السليمة».



وشددت على ضرورة أن يهيئ المرشحون ممن سيحالفهم الحظ في الوصول الى البرلمان البيئة التشريعية الصحيحة للمرحلة القادمة والتي ستكون بلا شك مرحلة بناء وعطاء وازدهار.



وأشارت بوشهري الى أنها تستمع الى آراء وهموم ومشاكل الناخبين والناخبات، لافتا الى أن قدرة الكويت على مواكبة خطط التنمية التي يتطلع إليها المواطنون في المرحلة القادمة.



وتابعت: القضايا الاقتصادية كانت من أهم القضايا التي طرحها الناخبون خلال اللقاء، وخصوصا المتعلقة بوجود بيئة اقتصادية سليمة في المرحلة القادمة لمستقبل أبنائنا وأجيالنا قادرة على تحمل طموحهم، وتكون في نفس الوقت جاذبة لطاقات الشباب الابداعية.