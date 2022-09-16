تابعت أندية ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وباريس سان جرمان الفرنسي ومان سيتي الإنجليزي ونابولي الإيطالي بدايتها القوية في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بتحقيق كل منها للفوز الثاني تواليا، فيما واصل كل من يوفنتوس الإيطالي وتشلسي الانجليزي خيبتيهما بخسارة الأول أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي 1-2، وسقوط الثاني في فخ التعادل أمام ضيفه سالزبورغ النمساوي 1-1.



في المباراة الأولى، عانى ريال مدريد الأمرّين أمام لايبزيغ الألماني (2-0)، وانتظر الدقائق العشر الأخيرة لهز شباكه بثنائية لاعب وسطه الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 80، والبديل ماركو أسينسيو صاحب الهدف الثاني (90+1).



وانفرد ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (14)، بصدارة المجموعة السادسة برصيد ست نقاط بفارق نقطتين أمام شاختار دانييتسك الأوكراني الذي سقط في فخ التعادل أمام سلتيك 1-1 في وارسو.

وفي المجموعة الثامنة، قلب باريس سان جرمان الطاولة على مضيفه مكابي حيفا وتغلب عليه 3-1.



وهو الفوز الثاني تواليا لباريس سان جرمان بعد الأول على ضيفه يوفنتوس 2-1 في الجولة الأولى فعزز صدارته للمجموعة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف أمام بنفيكا العائد بثلاث نقاط ثمينة من تورينو بفوزه على يوفنتوس 2-1.



وسجل هدفي بنفيكا كل من جواو ماريو من ركلة جزاء (44) والبرازيلي دافيد نيريس (55)، بعدما تقدم «اليوفي» بهدف سجله الپولندي أركاديوش ميليك (4).



هالاند يطيح فريقه السابق



وأهدى النرويجي إرلينغ هالاند فريقه مان سيتي الإنجليزي فوزا صعبا على فريقه السابق وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-1 في منافسات المجموعة السابعة.



وأفلت «السيتي» من خسارة على أرضه بعدما افتتح الإنجليزي جود بيلينغهام التسجيل لدورتموند (56)، قبل أن يعود بطل إنجلترا من بعيد بهدفي جون ستونز (80) وهالاند (84).



وبقي مان سيتي متربعا على صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط، فيما بقي دورتموند على نقاطه الثلاث في المركز الثاني. وفي المجموعة نفسها، تعادل إشبيلية الإسباني مع مضيفه كوبنهاغن سلبا، ليقبع في المركز الأخير من المجموعة مع نقطة يتيمة.



بدوره، حقق نابولي فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على مضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 3-0 في المجموعة الأولى.



وجاءت ثلاثية «البارتينوبي» عن طريق ماتيو بوليتانو من ركلة جزاء (68) وجاكومو راسبادوري (85) والفرنسي تانغوي ندومبيلي (90). وفي المجموعة الخامسة، أتم ميلان الإيطالي مهمة حصد النقاط الثلاث على أكمل وجه بفوزه على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 3-1.



ويدين «الروسونيري» بهذا الفوز إلى أهداف الفرنسي أوليفييه جيرو (45 من ركلة جزاء)، البلجيكي ألكسيس سالماكرز (47)، وتوماسو بوبيغا (77)، فيما أحرز ميسلاف أورسيتش هدف دينامو الوحيد (56)، ليتصدر الفريق الإيطالي المجموعة بأربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام دينامو زغرب. في المقابل، سقط تشلسي في بداية حقبة مدربه الجديد غراهام بوتر في فخ تعادل مخيب مع ضيفه سالزبورغ 1-1.



وافتتح «البلوز» التسجيل عن طريق رحيم سترلينغ (48)، قبل أن يدرك سالزبورغ التعادل بهدف السويسري نواه أوكافور (75).



وبقي النادي الإنجليزي في المركز الأخير مع نقطة واحدة، خلف سالزبورغ الثالث بنقطتين.



أنشيلوتي يُشيد بأسينسيو



أشاد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بالدور الذي قام به اللاعب البديل ماركو أسينسيو والهدف الذي سجله خلال فوز النادي الملكي على لايبزيغ الألماني 2-0 في دوري أبطال أوروبا.



وبات أنشيلوتي أول مدرب يحقق 100 انتصار في دوري أبطال أوروبا بعد السير أليكس فيرغسون المدرب الأسطورة لمان يونايتد الإنجليزي والذي حقق 102 انتصار في البطولة القارية.



غوارديولا: بلينغهام «استثنائي»



وصف المدير الفني لمان سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، نجم بوروسيا دورتموند، الإنجليزي الشاب جود بلينغهام، بأنه «استثنائي»، وذلك عقب فوز «السيتي» على ضيفه الألماني بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا.



وأوضح المدرب الإسباني: «نعم هو لاعب استثنائي، أعتقد الجميع يدرك ذلك، ليس لأن مدرب مان سيتي يقول ذلك، الجميع يعرف ذلك».



أليغري لا يشعر بالخطر



قال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري إنه لا يشعر بأي قلق ولا يتوقع أن يفقد وظيفته رغم الهزيمة على أرضه أمام بنفيكا البرتغالي 1-2.

وردا على سؤال حول وضعه في النادي، قال أليغري في تصريحات لـ «برايم فيديو»: «لا أشعر بأي خطر على الإطلاق، هذه الأمور هي جزء من كرة القدم. هذه هي أول مرة نخسر فيها مباراتين متتاليتين في دوري الأبطال».