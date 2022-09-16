قال رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين إن النشاط الملحوظ في عمل منظومة اتحاد غرب آسيا سواء في إقامة البطولات أو الأنشطة جعله يحتل مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي.



جاء ذلك في تصريح أدلى به لـ«كونا» عقب ترؤسه وفد الاتحاد الكويتي في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم والذي عقد برئاسة رئيس الاتحاد الأمير علي بن الحسين في العاصمة الأردنية عمان.



وذكر الشاهين أن استمرار هذا النهج سيسهم في تطوير كرة القدم بقطاعاتها كافة، مشيرا الى أن اتحاد غرب آسيا يسير بخطوات إيجابية في مجال التطوير مما سينعكس بشكل إيجابي على عمل الاتحادات والكوادر العاملة.



وأشاد بدور رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الأمير علي بن الحسين في تطوير عمل منظومة الاتحاد وحرصه على الارتقاء بالبطولات والمسابقات التي تقام تحت مظلة الاتحاد.



وحول الاجتماع بين الشاهين «أن الاجتماع اعتمد تقرير الأمين العام للاتحاد عن الأنشطة في الفترة الماضية» والتعديلات على النظام الانتخابي لاتحاد غرب آسيا وكذلك اعتماد اللوائح التنظيمية للجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا.



وحضر الاجتماع نائب رئيس الاتحاد أحمد عقلة.