تفتتح مساء اليوم مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يلتقي ساليرنتانا مع ليتشي، ويلعب غدا بولونيا مع إمبولي، وسبيتزيا مع سمبدوريا، وتورينو مع ساسولو.



ألمانيا



يملك ماينتس فرصة تشديد الخناق ولو مؤقتا على أونيون برلين المتصدر عندما يستضيف هرتا برلين اليوم في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الألماني، فيما يأمل بايرن ميونيخ حامل اللقب في استعادة نغمة الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات متتالية عندما يلاقي أوغسبورغ.

ويحتل ماينتس المركز السادس برصيد 10 نقاط بفارق أربع نقاط عن أونيون برلين. وتتجه الأنظار إلى ملعب «سيغنال إيدونا بارك» الذي يستضيف «ديربي الرور» بين بوروسيا دورتموند وشالكه.

ويلتقي غدا ايضا باير ليفركوزن مع فيردر بريمن، وشتوتغارت مع آينتراخت فرانكفورت، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع لايبزيغ.



فرنسا



يسعى لوريان المتألق هذا الموسم لمواصلة نتائجه المميزة عندما يحل ضيفا على أوكسير مساء اليوم في افتتاح مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي، والتي تستكمل غدا بلقاءي مونبيلييه مع ستراسبورغ، وليل مع تولوز.