تنطلق مساء اليوم مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز بإقامة لقاءين، حيث يلعب أستون فيلا مع ساوثمبتون، ونوتنغهام فورست مع فولام، فيما تستكمل المنافسات غدا بمواجهات ولفرهامبتون مع مان سيتي، ونيوكاسل مع بورنموث، وتوتنهام مع ليستر سيتي في قمة حساسة ومهمة للطرفين.



وستكون الفرصة حاضرة لصدارة مؤقتة لـ «السيتي» بطل الموسمين الأخيرين، والذي يملك حاليا 14 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع توتنهام الثالث، وهما الفريقان الوحيدان دون هزيمة حتى نهاية الجولة السادسة وبالتالي سيكون آرسنال تحت الضغط.



ويلتقي فريق المدرب غوارديولا مع فريق «الذئاب» الذي حقق فوزه الأول في الجولة الماضية السادسة بعد ثلاثة تعادلات وهزيمتين احتل بها المركز الرابع عشر.



من جهته، واصل توتنهام نتائجه الجيدة هذا الموسم بقيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي بات يحلم بإنجاز جديد في إنجلترا عقب تتويجه بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مع تشلسي موسم 2016 /2017، وفي المقابل فإن ليستر سيتي بدأ الموسم بالمقلوب فلم يحقق سوى تعادل مقابل 5 هزائم محتلا المركز الأخير عن جدارة، وها هو يبحث عن عودة في أرض توتنهام تحت غمرة مدربه براندن روجرز الذي رفض التخلي عن منصبه في محاولة لإعادة الروح لفريق «الثعالب» الذي عرف الفوز الأخير على «السبيرز» في لندن بالذات قبل عام ونصف العام لكنه خسر بعدها ثلاث مواجهات منها اثنتان في ملعبه.



إسبانيا



سيكون برشلونة في اختبار سهل على الورق عندما يستقبل ضيفه إلتشي غدا السبت على ملعب «كامب نو» ضمن مباريات المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وإذا كان برشلونة يسعى إلى صدارة مؤقتة، فإن أتلتيك بلباو كبير إقليم الباسك وأحد ثلاثة لم يغادروا «الليغا» منذ التأسيس يطمح لدخول مربع الكبار مبدئيا عندما يستقبل رايو فايكانو، وأنهى بلباو الجولة الخامسة بالمركز الرابع برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف وراء فياريال وكذلك متقدما على أتلتيكو مدريد والغريب أنه تعادل على أرضه مع مايوركا وخسر أمام إسبانيول، أما رايو فريق العاصمة فلا يبتعد كثيرا فهو بالمركز التاسع (7 نقاط) ما يعني أن أحلامه كبيرة بالاقتراب من كوكبة المقدمة أقله في الوقت الحالي.



ويلعب غدا ايضا مايوركا مع ألميريا، وفالنسيا مع سلتا فيغو، في حين تفتتح المرحلة اليوم بلقاء وحيد يجمع بين بلد الوليد وقادش.