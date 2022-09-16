الدوحة - فريد عبدالباقي



ارتقى الوكرة إلى وصافة الدوري القطري بفوزه على السد 2-1، في ختام مباريات الجولة السابعة، إذ يدين بالفضل في هذا الفوز المثير إلى مهاجمه الأنغولي جاسينتو مووندو دالا الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 73 و86، معززا صدارته لترتيب هدافي البطولة بـ8 أهداف، فيما سجل الإسباني سانتي كازورلا هدف السد الوحيد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.



ورفع الوكرة رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر العربي، فيما تجمد رصيد السد عند 7 نقاط في المركز السابع، بعد تلقيه الخسارة الرابعة هذا الموسم.



وأبدى المدرب الإسباني لنادي السد خوانما، استياءه الكبير للهزيمة، مضيفا: كرة القدم في العالم باستخدام تقنية الفيديو لا يحدث فيها ما حدث ليلة المباراة، لقد انتظرنا 9 دقائق حتى نعلم مدى صحة الهدف من عدمه، وهو ما يخالف تقنية الفيديو في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن إلغاء هدف الجزائري بغداد بونجاح أثر على الفريق كثيرا، فيما حصل الوكرة على دفعة معنوية قوية خلال الدقائق المتبقية للمباراة.



وعن القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، قال خوانما: بعيدا عن العواطف فقد أثرت القرارات التحكيمية علينا كثيرا في هذه المرحلة، وأدركت الآن ماذا كان يهدف تشافي هيرنانديز (مدرب السد السابق وبرشلونة الحالي) من حديثه معي، حول أن الدوري القطري لا يجب أن تلعب ضد المنافس فقط!



وفي مباراة أخرى، زاد فريق قطر من أوجاع الريان بعد فوزه بهدف نظيف سجله المهاجم المخضرم سباستيان سوريا في الدقيقة 86، رافعا رصيد فريقه إلى 10 نقاط في المركز التاسع، فيما توقف رصيد الريان عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر والأخير.



هذا، وتدرس إدارة الريان إقالة مدربه التشيلي نيكولاس كوردوفا، وذلك بعد تدهور نتائج الفريق القطري خلال هذا الموسم، حيث لم يحقق أي فوز منذ انطلاق المسابقة مطلع أغسطس الماضي، وتعرض الفريق لـ6 هزائم مقابل تعادل سلبي وحيد.



وفي مباراة ثانية، سيطر التعادل الإيجابي على لقاء الأهلي والشمال 2-2، وتقاسم الفريقان نقاط المباراة بوصول الشمال إلى النقطة العاشرة محتلا المركز السادس، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط أيضا بالمركز الخامس.